Продюсер Мао заявил, что Трамп высоко оценил подаренную Путиным шайбу

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Президент США Дональд Трамп был "чрезвычайно позабавлен" и высоко оценил хоккейную шайбу, полученную в подарок от Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС рассказал американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

По его словам, передача сувенира состоялась в ходе встречи Трампа с главой американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Родни Мимсом Куком – младшим. Визит Кука в Белый дом прошел спустя неделю после завершения форума, который проходил с 3 по 6 июня.

Мао также связал этот эпизод с последовавшим телефонным разговором двух президентов. Он напомнил, что 14 июня Трамп и Путин беседовали более полутора часов, затрагивая темы двусторонних контактов и переговорного процесса.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с Путиным сообщил о своем восхищении петербургским Эрмитажем. О данном факте рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистами.