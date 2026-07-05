Трамп заявил Путину, что восхищен "Эрмитажем"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил о своем восхищении петербургским музеем "Эрмитаж". Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем", – рассказал Ушаков.

Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 4 июля. Переговоры прошли по инициативе США. Разговор продолжался на протяжении 1 часа 25 минут, он был деловым и весьма конструктивным.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. Кроме того, стороны отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и Соединенных Штатов.