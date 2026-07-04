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04 июля, 19:36

Политика

Минобороны РФ предложило Украине временно прекратить обстрел Константиновки

Фото: ТАСС/Анастасия Зубкова

Россия предложила Украине временно прекратить обстрел города Константиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что Москва готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных. Поэтому Киеву предлагается прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 6 июля.

При этом украинская сторона должна проинформировать российское командование о своем решении до 12:00 по московскому времени 5 июля.

Населенный пункт был полностью освобожден 3 июля. В Генштабе РФ указывали, что взятие Константиновки стало ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, освобождение населенного пункта стало успехом российских бойцов и важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижения целей СВО. Политик также усомнился в заявлениях Запада о якобы переходе инициативы на поле боя к Киеву.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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