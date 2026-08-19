Ограничения введены в аэропорту Домодедово

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Столичный аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за введения временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

При этом во вторник, 18 августа, в связи с ограничениями в аэропортах столичного региона было задержано и отменено около 200 рейсов. Соответствующие данные были представлены на онлайн-табло воздушных гаваней.

В частности, в Шереметьево на вылет задержано или отменено около 90 рейсов, а во Внуково – около 80 рейсов. В Домодедово задержали или отменили примерно 20 рейсов на прилет и вылет.