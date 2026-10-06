Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 22:26

Общество

Жительница Красноярска случайно встретила Тома Круза в Сеуле

Фото: AP/Chris Pizzello

Жительница Красноярска Алена Мель случайно встретила американского актера Тома Круза во время прогулки по центру Сеула. Видео этой встречи она выложила в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах девушка беседует с актером и рассказывает, что приехала из Сибири. Том Круз в ответ поделился воспоминаниями о поездках в Россию: он впервые посетил Москву в 1987 году, а в 2000-х бывал в Большом театре. Актер отметил, что остался доволен путешествиями. Видео посмотрели уже более 5 миллионов пользователей.

Девушка отметила, что это один из тех моментов в жизни, когда нейросети будут бесполезны, так как нужно реагировать максимально быстро. Она добавила, что при такой встрече помогут только личные навыки владения английским.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит рассказал о планах развивать карьеру в России. Он отметил, что уже работает в театральной сфере. Например, актер сыграл в спектакле "Самая красивая девушка Стамбула", который был показан в Московском дворце молодежи.

Читайте также


обществошоу-бизнесза рубежом

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика