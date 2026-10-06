Жительница Красноярска случайно встретила Тома Круза в Сеуле

Фото: AP/Chris Pizzello

Жительница Красноярска Алена Мель случайно встретила американского актера Тома Круза во время прогулки по центру Сеула. Видео этой встречи она выложила в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах девушка беседует с актером и рассказывает, что приехала из Сибири. Том Круз в ответ поделился воспоминаниями о поездках в Россию: он впервые посетил Москву в 1987 году, а в 2000-х бывал в Большом театре. Актер отметил, что остался доволен путешествиями. Видео посмотрели уже более 5 миллионов пользователей.

Девушка отметила, что это один из тех моментов в жизни, когда нейросети будут бесполезны, так как нужно реагировать максимально быстро. Она добавила, что при такой встрече помогут только личные навыки владения английским.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит рассказал о планах развивать карьеру в России. Он отметил, что уже работает в театральной сфере. Например, актер сыграл в спектакле "Самая красивая девушка Стамбула", который был показан в Московском дворце молодежи.

