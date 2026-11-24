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В Москве привлекли к административной ответственности 41-летнего жителя Подмосковья, который не пропустил машину скорой помощи на Волоколамском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Основанием для разбирательства стала видеозапись, размещенная в соцсетях. На кадрах машина под управлением мужчины двигалась по Волоколамскому шоссе и не предоставила преимущество автомобилю скорой помощи с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Инспекторы УВД по СЗАО установили личность водителя и составили протокол.

Ранее водитель Renault Logan намеренно заблокировал дорогу машине скорой помощи на улице Нижние Мнёвники. Медицинский автомобиль направлялся к пациенту-сердечнику в Одинцове.

Легковушка обогнала скорую и заняла левый ряд при возможности перестроиться. Сам водитель иномарки позже заявил, что скорая помощь якобы нарушила правила.

