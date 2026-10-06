Baza: российскую туристку избили на Бали из-за дуриана

Фото: МАХ/Baza

Российскую туристку по имени Светлана избили на Бали из-за самого вонючего фрукта в мире – дуриана. Об этом в мессенджере MAX сообщает канал Baza со ссылкой на слова россиянки.

Женщина рассказала, что вместе с детьми решила попробовать фрукт, известный своим резким запахом. Купив плод, она обнаружила, что внутри он сгнил, и потребовала возврата денег. Продавец сначала согласился лишь заменить фрукт, но затем неожиданно накинулся на туристку, начал избивать ее и разбил ей телефон.

За мать заступился ее 8-летний сын, мальчик колотил нападавшего по спине, пытаясь оттащить его от женщины. В это время 3-летняя дочь осталась стоять одна около дороги.

Туристка предположила, что продавец заподозрил ее в попытке обмана. Женщина намерена обратиться в местную полицию.

Ранее трое неизвестных напали на российского путешественника в Паттайе и забрали его сумку с деньгами и документами. Инцидент произошел в районе улицы Тхаппхрая, популярной среди туристов и экспатов. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.