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19 июля, 11:50

Происшествия

Мужчина избил туристку из России в отеле в Грузии

Фото: depositphotos/Emevil

В грузинской Кахетии неизвестный ворвался в гостиничный номер, где отдыхали российские туристки, и напал на одну из девушек. Об этом сообщила очевидец конфликта, которая опубликовала соответствующее видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На кадрах видно, как неизвестный с криками входит в номер. Девушка пытается вытолкнуть мужчину в коридор, объясняя на английском, что он находится в ее комнате. В ответ нападавший заявил: "А ты в моей стране, и ты портишь свадьбу моего брата".

После оскорблений мужчина толкнул другую девушку (автор видео заявила, что это была ее подруга) и ударил ее по лицу. На последующих кадрах запечатлено, как врачи оказывают пострадавшей помощь прямо в номере.

В подписи к видео туристка пояснила, что конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь в отеле под Тбилиси.

"Ворвался в наш номер (мужчина получил информацию на рецепции) и избил мою подругу из-за того, что она говорит на русском", – написала девушка, добавив, что пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике зарезали 73-летнюю Дину Маре и 71-летнего Эрнста Маре, после чего их тела сбросили в реку с крокодилами. Мертвых туристов обнаружила группа путешественников, наблюдавших за слонами во время сафари-тура.

Руки пенсионеров были связаны за спиной веревками. В полиции предположили, что с пенсионерами могли расправиться браконьеры. Есть вероятность, что пара заметила их незаконную деятельность на территории заповедника, поэтому злоумышленники избавились от них, чтобы избежать разоблачения.

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