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19 июля, 16:07

Общество

Гидрометцентр спрогнозировал грозу в Московском регионе 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза ожидается в Москве и Подмосковье 20 июля на фоне сильной жары. Об этом заявил представитель Гидрометцентра России в комментарии ТАСС.

Днем в понедельник, 20 июля, возможен кратковременный дождь. При грозе порывы южного ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

По словам представителя Гидрометцентра, столбики термометров 20 июля в Москве могут подняться до 28–30 градусов, в Московской области будет 25–30 градусов.

По прогнозам синоптиков, теплой окажется ночь с 19 июля. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит в столице 11–13 градусов, в центре города будет до 18 градусов, в Московской области – 11–16 градусов.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать до вечера 20 июля.

МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре 19–20 июля

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