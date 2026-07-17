Москвичей с аллергией предупредили о росте концентрации пыльцы 18–19 июля

Жителей Москвы, страдающих сезонной аллергией, предупредили об ухудшении ситуации в предстоящие выходные, 18 и 19 июля. Сухая и ветреная погода способствует распространению в воздухе пыльцы злаковых и сорных трав, которые сейчас находятся в активной фазе цветения.

В частности, уже начала цвести полынь. Хотя пик активности этого аллергена ожидается только в августе, уже в середине июля его пыльца активно распространяется в воздухе и может вызывать неприятные симптомы.

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