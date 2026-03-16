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16 марта, 22:30

Общество

Около 120 семей в Москве столкнулись с нарушением прав клиентов бассейна

Около 120 семей в Москве столкнулись с нарушением прав клиентов бассейна

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Около 120 семей в Москве столкнулись с возможным нарушением прав клиентов. Они оплатили абонементы в бассейн грудничкового плавания, однако их сеансы резко прекратились. Руководство бассейн закрыло и не выходит на связь.

Среди пострадавших есть в том числе многодетные семьи, для которых занятия были частью регулярного развития и реабилитации. Все попытки дозвониться по телефону, который указан на входной двери, заканчиваются одинаково. Не берет трубку и генеральный директор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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