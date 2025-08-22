Москвичам продали абонементы в фитнес-клуб, скрыв его скорое закрытие

Десятки москвичей приобрели абонементы в фитнес-клуб "Ideal Fitness" на Шаболовской, не зная о готовящемся закрытии зала. Администрация продолжала продажи до последнего дня, хотя договор аренды помещения уже расторгался.

Как выяснилось, клуб не только скрыл от клиентов информацию о предстоящем закрытии, но и не выплачивал зарплаты сотрудникам. Охранник на месте подтвердил, что руководство осознанно шло на обман посетителей.

Пострадавшим предложили перевестись в другие клубы сети в Одинцове или на Ленинградском проспекте, что неудобно для большинства клиентов.

