Текущий август вошел в топ-10 самых дождливых в Москве за 25 лет

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Август 2025 года стал одним из самых дождливых месяцев в Москве с начала XXI века, войдя в топ-10 еще до своего завершения. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью столичный регион обошелся без сильных дождей, хотя на некоторых метеостанциях Подмосковья количество выпавших осадков лишь немного отличалось от такой категории", – уточнил синоптик.

При этом в столице дождя выпало значительно меньше. В частности, согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, за ночь количество осадков составило 4 миллиметра, что позволило достичь общего показателя осадков за август в 79 миллиметров.

Как пояснил метеоролог, это на 1% превысило среднее значение для месяца, что и позволило текущему августу стать одним из самых "мокрых". Кроме того, предстоящая декада также добавит осадков, так как дожди ожидаются в течение 7–8 дней из оставшихся 10.

Также Леус раскрыл, где больше всего осадков выпало в Подмосковье. По его словам, под ударом оказалась северная часть региона. В Дмитрове метеорологи зафиксировали 12 миллиметров, в Волоколамске и Талдоме – 13, а в Солнечногорске и Можайске – 14.

"Это составляет чуть более пятой части (21%) от нормы августа", – добавил он.

На фоне осадков температура воздуха в Москве до конца текущей недели опустится до осенних значений. В воскресенье, 24 августа, столбики термометров в городе не поднимутся выше 16–18 градусов.

Тем не менее начало сентября в мегаполисе прогнозируется по-летнему теплым. Синоптики предполагают, средний температурный фон, как и количество осадков, будет близким к своей многолетней норме.

