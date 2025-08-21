Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям и гостям Москвы стоит использовать городской транспорт для поездок во время дождя. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ЦОДД, ситуация на дорогах сейчас оценивается в 4 балла. Интенсивное движение отмечается на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, Варшавского шоссе, а также на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Садовой-Спасской.

"В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях", – говорится в сообщении.

Помимо непогоды, на движение могут повлиять ремонтные работы и мелкие ДТП.

Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима, а также рекомендовали не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

При этом "сентябрьская погода" ожидается в Москве до конца этой и в начале следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура до конца недели и даже в первые дни следующей недели в Москве будет примерно на 2–3 градуса ниже нормы. Она больше будет соответствовать сентябрьской погоде", – цитирует синоптика ТАСС.

Как отметил Вильфанд, с четверга, 21 августа, температура днем в столице будет в диапазоне от 14 до 18 градусов тепла. Однако ночные значения до конца недели составят от 6 до 10 градусов.

В ночь на пятницу, 22 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем максимальное значение составит от 14 до 16 градусов тепла.

"В последующие дни существенного повышения температуры ждать не стоит, 15–18 градусов будет в субботу, воскресенье и понедельник (23, 24 и 25 августа. – Прим. ред.). Погода облачная, с прояснениями, в субботу пройдет небольшой дождь, в воскресенье – местами небольшой дождь", – заключил Вильфанд.

Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало до 22% от месячной нормы осадков. Например, на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 17 миллиметров осадков.

Вместе с тем начало сентября в Москве ожидается по-летнему теплым, утверждал синоптик. Средний температурный фон, как и количество осадков, будет близким к своей многолетней норме.

