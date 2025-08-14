Синоптик Ильин: бабье лето в Москве наступит, если в регион придет Азорский антициклон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам стоит ожидать бабьего лета, если в регион придет Азорский антициклон, заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24.

"Но вообще, по различным оценкам, бабьего лета нужно ждать с конца августа до середины сентября", – отметил он.

Согласно прогнозу специалиста, с понедельника, 18 августа, в столице ожидается похолодание до 15–20 градусов, а в начале третьей декады августа – до 12–17 градусов.

При этом в последние дни месяца температура в Московском регионе поднимется до 20–25 градусов, что и является признаком бабьего лета, пояснил метеоролог.

Начало осени, по словам Ильина, прогнозируется теплым. В частности, температура воздуха в первые недели будет превышать климатическую норму от 3 до 5–6 градусов, а в некоторые дни может подняться до 19–24 градусов.

Также в эти дни возможны кратковременные дожди. Однако похолодания стоит ожидать к середине сентября, когда температура опустится до 12–17 градусов, заключил синоптик.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале предупредила жителей столичного региона о том, что во второй половине августа не стоит ожидать возвращения летней жары.

По ее словам, погода будет определяться высотным циклоном, центр которого находится над Баренцевым морем.

"Он будет качать стратосферный холод, который проникнет и в центральные области Европейской России", – пояснила синоптик.

Предполагается, что средняя температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже нормы.

До конца четверга, 14 августа, в Москве ожидаются кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться громом. Их принесет циклон, который направляется в сторону Сибири.

При этом в пятницу, 15-го числа, в мегаполисе не прогнозируется осадков. Ночью температура опустится до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

