Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой консультации стала "безрассудная выходка киевского режима". В частности, таджикистанский лидер выступил с решительным осуждением атаки украинских дронов по резиденции президента России в Новгородской области.

Более того, Рахмон сделал акцент на том, что данная провокация была спланирована на фоне активных переговоров между Москвой и Вашингтоном, направленных на мирное разрешение украинского кризиса.

Вместе с тем главы государств затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана. Также президенты подтвердили стремление к укреплению стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном.

"Обменявшись мнениями <...> лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим новым 2026 годом", – добавили в пресс-службе.

Об атаке ВСУ по резиденции Путина стало известно ночью 29 декабря. Всего киевский режим выпустил 91 беспилотник. Все были успешно ликвидированы.

В связи с инцидентом Путин заявил о намерении пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил об отсутствии поддержки данной атаки со стороны США.

После соответствующего заявления российского лидера европейские лидеры организовали срочный созвон. Известно, что к разговору были привлечены не все главы ЕС. В частности, инициатором консультации стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.