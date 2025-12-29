Форма поиска по сайту

29 декабря, 20:13

Политика

Зеленский не признал атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский не признал попытку атаки украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной", – написал украинский лидер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в ночь на 29 декабря. Все БПЛА были уничтожены, информация о пострадавших и ущербе не поступала, уточнил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Москва ответит на действия Киева. Объекты и время ответного удара уже определены, подчеркнул он.

В свою очередь, российский лидер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о пересмотре Россией переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта после случившегося, добавил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Уитэкер: мирный план по Украине состоит из 20 пунктов

