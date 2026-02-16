Форма поиска по сайту

Новости

16 февраля, 16:11

Происшествия

Пытавшиеся сбыть 312 кг кокаина мужчины получили по 12 лет колонии

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Суд в Одинцове приговорил 2 контрабандистов к 12 годам колонии строгого режима за попытку сбыть 312 килограммов кокаина под видом продуктов. Об этом "Известиям" сообщили в суде.

Следствие установило, что 2 иностранца прибыли в Москву для налаживания канала контрабанды. Неизвестный организатор передал им 312 килограммов запрещенного вещества, после чего злоумышленники расфасовали его в картонные коробки и собирались перевезти в фургоне.

Предполагалось, что партия кокаина будет доставлена транзитом через Белоруссию в Молдавию, но в Смоленской области их задержали сотрудники ФСБ России. В суде мужчины признали вину лишь частично.

Ранее подмосковная полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и хранении оружия. Правоохранители установили, что злоумышленник выращивал наркосодержащие растения в своем доме в Домодедове, где оборудовал цокольное помещение.

В ходе осмотра его жилья и хозяйской постройки оперативники обнаружили в том числе 17 кустов с корневой системой, множество растительных веществ, расфасованных в 17 пакетов. Возбуждено уголовное дело по двумя статьям. Фигурант заключен под стражу.

