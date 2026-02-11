Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:41

Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину, который производил наркотики у себя дома

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Подмосковная полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и хранении оружия. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник выращивал наркосодержащие растения в своем доме в Домодедове. Для этой цели он оборудовал цокольное помещение, где установил специализированные гроубоксы с системами климат-контроля, освещения и вентиляции.

В ходе осмотра его жилья и хозяйской постройки оперативники обнаружили 17 кустов с корневой системой, множество растительных веществ, расфасованных в 17 пакетов, бочку, 7 контейнеров и 4 свертка, электрические весы, различные емкости с семенами, станок для прессования и вакууматор.

"Кроме того, сотрудники полиции изъяли двуствольный обрез, 3 пистолета, револьвер, глушитель, магазины и 479 патронов различного калибра", – добавила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Согласно заключению эксперта, в свертках содержался гашиш общей массой около 300 граммов. Результаты судебно-баллистического исследования показали, что охолощенный пистолет был вручную переделан в огнестрельное оружие, а 7 изъятых патронов пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по двумя статьям. Фигурант заключен под стражу. Остальная часть изъятого направлена на экспертизу, добавили в ведомстве.

Ранее в Москве 51-летняя женщина и ее 31-летний сын получили по 7,5 года тюрьмы за организацию подпольной нарколаборатории. Злоумышленники создали плантации конопли сразу в двух квартирах, что позволило им выращивать наркотическое сырье в больших объемах.

Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а ее сын – в колонии строгого режима.

