Новосибирские врачи спасли ребенка с очень высоким пульсом

В Новосибирске врачи спасли 5-летнего ребенка с очень высоким пульсом в 210 ударов в минуту. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина.

После экстренного запроса из Кузбасса мальчика доставили в реанимацию. У него серьезный врожденный порок сердца – один желудочек вместо двух, и уже дважды ребенку делали операции в Бостоне.

В клинике отметили, что нормальным пульсом в покое у детей можно назвать 70–80 ударов в минуту, а в движении – не более 150–170 ударов. В случае пациента аритмия не поддавалась ни медикаментозной терапии, ни электрической кардиоверсии.

Также у ребенка возникли сильные осложнения: сердечная и дыхательная недостаточность, отеки тела. Его сердце могло остановиться уже через пару дней, но открытую операцию пациент мог не перенести, а малоинвазивную в данном случае провести невозможно. Единственным возможным вариантом осталась робот-ассистированная радиочастотная аблация очагов аритмии.

"Экстренная роботизированная операция длилась почти шесть часов. Без робота выполнить такое вмешательство невозможно, и никто в России, кроме нас, за него не взялся бы", – сказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Виталий Шабанов.

Во время операции врачи смогли обнаружить и убрать два независимых очага предсердной тахикардии, у которых был разный ритм. У одного – 210 ударов в минуту, а у другого – 160 ударов.

В течение суток работа сердца пришла в норму, а отеки отступили. Через три для ребенок начал вставать с кровати, к нему вернулся аппетит. Сейчас его пульс составляет 80 ударов в минуту.

