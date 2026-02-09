Форма поиска по сайту

09 февраля, 11:12

Общество

Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли 10-летнего мальчика, который проглотил палочку от чупа-чупса. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в московское медучреждение после того, как подавился. Подростка обследовали, а после врачи вытащили из 12-перстной кишки инородный предмет. Мальчик в хорошем состоянии был выписан из больницы.

"Если дети жалуются на боль в животе, после того как поели, а также не могут глотать, еле дышат или постоянно отхаркиваются и икают – обратитесь к врачу!" – предупредили врачи.

Ранее медики городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева в Москве провели сложную микрохирургическую операцию и восстановили большой палец пациенту, отрезанный бензопилой во время строительных работ. Операция длилась около пяти часов.

После хирургического вмешательства палец успешно прижился, поэтому пациента выписали домой с рекомендациями. Ему предстоит курс реабилитации для восстановления функций кисти.

медицинаобществогород

