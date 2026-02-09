Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли 10-летнего мальчика, который проглотил палочку от чупа-чупса. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в московское медучреждение после того, как подавился. Подростка обследовали, а после врачи вытащили из 12-перстной кишки инородный предмет. Мальчик в хорошем состоянии был выписан из больницы.

"Если дети жалуются на боль в животе, после того как поели, а также не могут глотать, еле дышат или постоянно отхаркиваются и икают – обратитесь к врачу!" – предупредили врачи.

