Московские врачи спасли ребенка с аномально расположенным аппендиксом

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Хирурги в Москве спасли ребенка с аномально расположенным аппендиксом, рассказали в столичном Депздраве.

В департаменте отметили, что 9-летний мальчик поступил в детский центр больницы Кончаловского с острой болью в животе. В ходе обследования врачи выяснили, что аппендикс находится не в правой нижней части живота, а под печенью. Из-за этого симптоматика была необычной, поскольку локализация боли была гораздо выше.

Удалять данную анатомическую особенность нужно было оперативно, так как боль у ребенка усиливалась. В результате провели лапараскопическую аппендэктомию – через три небольших прокола хирурги подобрались к причине воспаления и аккуратно его удалили.

Помимо этого, у мальчика была диагностирована пупочная грыжа, которую оперативно удалили, и обнаружена паховая грыжа справа. Операция по ее удалению запланирована на более поздний период. Отмечается, что родители юного пациента не подозревали о существовании грыж.

Операция была проведена успешно. После того, как врачи убедились, что ребенку ничего не угрожает, его выписали с рекомендациями.

