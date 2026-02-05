Британец потратил 90 тыс долларов на дом-корабль, который могут снести

Фото: depositphotos/pressmaster

Мужчина из Великобритании потратил почти 90 тысяч долларов на дом в виде пиратского корабля, однако его, возможно, вскоре придется снести. Об этом сообщает газета Metro.

Необычной постройкой 35-летний Сэм Гриффисс из графства Вустершир занимался 2 месяца. Мужчина рассказал, что приобрел корпус старой лодки и сделал из него "пиратский корабль", в котором можно проживать.



По словам мужчины, на конструкцию он потратил большую часть своих сбережений. Он считает, что это единственное подобное сооружение в Великобритании. Жилье расположено на участке площадью около 100 квадратных метров и полностью автономно. Воду Гриффисс получает благодаря дождям, а электроэнергию – от генераторов и солнечных панелей.

Однако проект был построен без разрешения на строительство, и теперь его судьба зависит от окружного совета Уайр-Форест. Сам мужчина в беседе с изданием объяснил, что построил необычный дом, поскольку ему негде было жить.

"Я знал, что сначала мне откажут, но я построил все в соответствии с правилами для передвижных объектов и сельскохозяйственных построек", – сказал мужчина.

Он также отметил, что в будущем планирует использовать постройку для создания нового оздоровительного центра под названием "Клуб общения". По его задумке, там люди смогут наслаждаться природой наслаждаться природой, заниматься стрельбой из лука, метанием топора, рыбалкой и греблей на каноэ.

