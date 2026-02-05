Форма поиска по сайту

05 февраля, 18:06

В мире

Британец потратил 90 тыс долларов на дом-корабль, который могут снести

Фото: depositphotos/pressmaster

Мужчина из Великобритании потратил почти 90 тысяч долларов на дом в виде пиратского корабля, однако его, возможно, вскоре придется снести. Об этом сообщает газета Metro.

Необычной постройкой 35-летний Сэм Гриффисс из графства Вустершир занимался 2 месяца. Мужчина рассказал, что приобрел корпус старой лодки и сделал из него "пиратский корабль", в котором можно проживать.

По словам мужчины, на конструкцию он потратил большую часть своих сбережений. Он считает, что это единственное подобное сооружение в Великобритании. Жилье расположено на участке площадью около 100 квадратных метров и полностью автономно. Воду Гриффисс получает благодаря дождям, а электроэнергию – от генераторов и солнечных панелей.

Однако проект был построен без разрешения на строительство, и теперь его судьба зависит от окружного совета Уайр-Форест. Сам мужчина в беседе с изданием объяснил, что построил необычный дом, поскольку ему негде было жить.

"Я знал, что сначала мне откажут, но я построил все в соответствии с правилами для передвижных объектов и сельскохозяйственных построек", – сказал мужчина.

Он также отметил, что в будущем планирует использовать постройку для создания нового оздоровительного центра под названием "Клуб общения". По его задумке, там люди смогут наслаждаться природой наслаждаться природой, заниматься стрельбой из лука, метанием топора, рыбалкой и греблей на каноэ.

Ранее американский актер Стивен Сигал выставил на продажу загородную резиденцию на Рублевке, которую купил около 10 лет назад, получив российское гражданство.

Загородный дом площадью 500 квадратных метров находится на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус". Резиденция состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю – все это располагается на лесном участке площадью 15 соток.

