abc.net.au: "корабль-призрак" нашли у побережья Австралии

Фото: https://mypolice.qld.gov.au

Пустую парусную лодку обнаружили на мелководье у побережья Австралии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал abc.net.au.

По данным СМИ, "корабль-призрак" находится в районе города Куктаун с 13 сентября. Полиция установила, что судно принадлежит 62-летнему Хартвеллу Шампаню. Мужчина вышел в плавание на лодке из Вануату 3 сентября с целью достичь Австралии.

В настоящее время Шампаню числится пропавшим при загадочных обстоятельствах. Правоохранители и эксперты не могут понять, что случилось с мужчиной.

Ранее ученый Карл Крушельницкий объяснил загадку Бермудского треугольника. По его словам, в указанной локации действительно происходит много крушений самолетов и судов, но в этом нет ничего необычного.

Он заявил, что среднее число пропавшего транспорта в Бермудском треугольнике такое же, как и в других районах мирового океана. В большое количество крушений происходит из-за высокой интенсивности движения в этой зоне.

