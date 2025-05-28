Неизвестное существо нашли рыбаки внутри камбалы в Магадане

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Рыбаки из Магадана обнаружили внутри камбалы неизвестное существо, когда разделывали рыбу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Рыбаки выловили камбалу из Охотского моря. Морского обитателя, которого обнаружили в рыбе, передали ученым в Москву. Исследованием займутся ихтиологи кафедры одного из столичных вузов, передают СМИ. Специалисты рассказали, что подобного они не видели ранее.

В мае ученые обнаружили загадочный объект над Солнцем, который напоминает птицу. Физик-ядерщик Евгений Анпилогов объяснил такое явление тем, что это может быть протуберанец.

Выброшенная масса уйдет от Солнца, однако значительная часть вернется по магнитным линиям. При этом "птица" продолжит двигаться к внешним границам Солнца, отметил физик.