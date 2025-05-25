Ученые заметили над Солнцем похожий на птицу объект размером больше Земли

Фото: телеграм-канал "Космическая погода – XRAS.RU"

Ученые обнаружили загадочный объект над Солнцем, напоминающий птицу. Об этом рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Снимок был получен с телескопа LASCO в 10:00 по московскому времени 24 мая. На нем изображено нечто похожее на птицу или летательный аппарат, оставляющий за собой огненный след.

Размеры "крыльев" объекта составляют примерно 150 тысяч километров, что превосходит Землю по размерам более чем в десять раз. Сама "птица", как отметили ученые, парит на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.

Также специалисты подчеркнули, что подобные снимки, на которых запечатлены объекты с плазменным следом, встречаются крайне редко.

Немногим ранее европейские астрономы впервые нашли аналог Татуина из "Звездных войн" с так называемой перпендикулярной орбитой. Планетологи обнаружили звездную систему в созвездии Весов. В ней присутствуют два светила – коричневый карлик и крупная экзопланета, орбита которой наклонена под углом в 90 градусов по отношению к плоскости вращения этих звезд.