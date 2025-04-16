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16 апреля, 22:59

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ESO: найден аналог Татуина из "Звездных войн"

Астрономы нашли аналог Татуина из "Звездных войн"

Фото: eso.org

Европейские астрономы впервые нашли аналог Татуина из "Звездных войн" с так называемой перпендикулярной орбитой. Об этом сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Планетологи обнаружили звездную систему в созвездии Весов. В ней присутствуют два светила – коричневый карлик и крупная экзопланета, орбита которой наклонена под углом в 90 градусов по отношению к плоскости вращения этих звезд.

Ранее ученые NASA впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне. Сведения для создания изображения были получены в июне 2023 года при помощи спектрографа ближнего инфракрасного диапазона Уэбба.

Выяснилось, что активность полярных сияний на Нептуне отличается. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что магнитное поле Нептуна наклонено на 47 градусов относительно его оси вращения.

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