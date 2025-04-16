Телеведущая Гейл Кинг расстроилась из-за критики ее космического полета

Фото: youtube.com/Blue Origin

70-летняя американская телеведущая Гейл Кинг эмоционально отреагировала на критику своего космического полета. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Entertainment Tonight, запись которого доступна на YouTube.

Кинг поделилась, что критика прозвучала не только от пользователей социальных сетей, но и от близких людей. Она заявила, что полет в космос должен был, наоборот, вдохновить окружающих.

В утреннем телешоу Кинг заявила, что, если они что-то делали в космосе, это не означает, что они что-то отняли у Земли, а, наоборот, все, что делается в космосе, делается для того, чтобы жизнь на Земле стала лучше. Кроме того, Кинг отметила, что их полет не нанес вреда экологии – Blue Origin специально работает над тем, чтобы отходы с Земли можно было отправлять в космос.

Завершая обсуждение, телеведущая рекомендовала критикам попробовать совершить аналогичный космический полет.

14 апреля на ракете Blue Origin отправился в космос женский экипаж, в состав которого вошли певица Кэти Перри, журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гейл Кинг, бывший специалист по ракетостроению NASA Эйша Боу, ученый в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн.

Полет длился 11 минут. Корабль достиг линии Кармана и вернулся назад. По возвращении из космоса Кэти Перри подняла в небо ромашку, а затем наклонилась, чтобы поцеловать землю.