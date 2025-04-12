Сергей Собянин рассказал о московских разработках для освоения космоса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва является одним из крупнейших центров ракетно-космической промышленности России. При поддержке столицы в городе активно развиваются более 40 предприятий, которые производят все необходимое для космической области, рассказал Сергей Собянин. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, столичные компании регулярно наращивают объемы производства продукции и расширяют ее ассортимент, а также применяют в процессе производства новые технологии. В частности, за первые два месяца 2025 года производители летательных, в том числе космических, аппаратов и сопутствующего оборудования сумели нарастить объемы выпуска продукции в 1,5 раза в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.

Уточняется, что предприятия направили заказчикам профильную продукцию на сумму 26,5 миллиарда рублей. Этот показатель также на 63,4% превышает итоги тех же месяцев прошлого года.

Вместе с тем в Москве действует экосистема, призванная поддерживать инновационные проекты на всех их этапах. Благодаря этому компания, которая производит спутниковые платформы, бортовые компоненты и технологии для космических аппаратов, представила в 2024 году 10 новинок. При этом общее число создаваемых ей товарных позиций превысило 150 единиц.

Кроме того, в течение прошлого года предприятие организовало три успешных запуска, в ходе которых удалось вывести на орбиту и сдать в эксплуатацию 51 космический аппарат. Эти успехи позволили организации войти в мировой топ производителей наноспутников.

Также большое значение для космической сферы имеет образовательное направление и разработка передового оборудования для изучения космоса, которую ведет предприятие. В 2024 году компания разработала конструктор, созданный для учеников пятых – шестых классов. Он помогает изучать не только основы спутникостроения, но и блочное программирование.

Вместе с тем организация создала и запустила в производство учебную модель лунной базы. Ее аналогов нет не только на российском, но и на зарубежном рынках. С ее помощью можно изучать такие предметы, как биология, физика, математика, программирование, основы схемотехники, а также вести проектную деятельность.

Другая московская компания разрабатывает системы управления для ракетно-космической техники. Кроме того, на предприятии ведется полный цикл работ по выпуску интегрированных инерциально-спутниковых систем управления для разгонного блока "Фрегат". Он используется при выведении космических аппаратов на различные орбиты и отлетные от Земли траектории.

Еще одно предприятие отвечает за создание спутниковой связи нового поколения, которая подразумевает глобальное покрытие и поддерживает скорость доступа в интернет до одного гигабита в секунду при минимальных задержках.

В течение четырех лет инженерам удалось создать и отправить на орбиту шесть космических аппаратов. Все эксперименты, организованные в рамках этих миссий, были проведены успешно. В настоящий период компания занимается подготовкой к старту серийного производства спутников и компонентов космической системы.

Не менее значительный вклад в развитие российского космоса вносят компании, которые работают в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Около 20 из этих предприятий выпускают высокотехнологичные комплектующие, которые могут служить заменой для зарубежных аналогов.

Например, в мире нет аналогов инновационных разработок одного из резидентов. Речь идет о первом зондовом микроскопе, который был запущен на орбиту Земли в составе аппарата "Нанозонд-1". С его помощью можно анализировать космическую пыль и влияние солнечного ветра.

Также предприятие разработало микроскоп, действующий внутри камер термоядерных реакторов при температурах, соответствующих солнечным. Устройство позволило специалистам получить уникальные результаты исследований на термоядерной установке "Токамак Т-10".

Другой резидент ОЭЗ создал на площадке "Печатники" производство солнечных батарей, которые используются в спутниках связи нового поколения. Компания на базе собственной низкоорбитальной группировки разрабатывает сервис высокоскоростной спутниковой связи.

При этом мощность производственной линии превышает 750 киловатт батарей космического типа ежегодно. Такие темпы позволят компании обеспечить непрерывный выпуск нужного количества продукции.

Вместе с тем высоким потенциалом обладают столичные цифровые проекты, которые постепенно становятся федеральными стандартами, объединяя регионы в единую цифровую среду. В соответствии с поручением Владимира Путина, Москва делится с регионами своими инновационными технологиями в медицинской области. Кроме того, в регионах внедряется карта "Тройка", которая была запущена для пассажиров столичного городского транспорта в 2013 году.

