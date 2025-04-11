Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва представила свой инвестиционный потенциал в ходе форума AIM Congress 2025 в Абу-Даби. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Это одна из масштабных площадок Ближнего Востока, где встречаются инвесторы, бизнес и государственные структуры со всего мира. Наша главная цель – показать, что Москва сегодня это не только крупный мегаполис с населением больше 13 миллионов человек, но и центр притяжения капитала, технологий и талантов", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Москва стала победителем сразу в трех номинациях. Главная премия AIM, Foreign Direct Investment Award, досталась за привлечение прямых иностранных инвестиций в проект "Делимобиль". Кроме того, премию "Будущие города" – Future Cities Award вручили за проект реализации особой экономической зоны "Технополис "Москва", а премия в области глобального производства Global Manufacturing Award 2025 получена за вклад госорганов и общественных учреждений в реализацию стратегии кластерного промышленного развития.

"На саммите также подписали Меморандум о взаимопонимании с эмиратом Рас-эль-Хайма", – написал мэр Москвы.

В настоящий момент в городе работает свыше 4 500 промпредприятий, но центром высокотехнологичной промышленности столицы является особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва". По словам мэра, технополис является лидером рейтингов инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

Здесь удалось локализовать свыше 220 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 имеют статус резидента. Также в "Технополис "Москва" развиваются четыре кластера: фармацевтический, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, а также беспилотных авиационных систем.

Москва остается лидером в области цифровизации, так как здесь действуют 46 технопарков. По этому параметру российская столица занимает второе место в мире. Кроме того, в городе существует 3 инновационных кластера и свыше 150 коворкингов.

"Одним из ключевых достижений стал "Цифровой двойник Москвы" – уникальная 3D-модель столицы для градостроительного планирования. Мы входим в топ-10 рейтинга умных городов G20 и БРИКС благодаря масштабной цифровизации", – перечислил мэр столицы.

Кроме того, валовый региональный продукт Москвы достиг 379 миллиардов долларов. Также удалось привлечь 250 миллиардов долларов иностранных инвестиций. 6-й год подряд российская столица занимает строчку лидера в Национальном рейтинге инвестклимата, а в 2023 году Москва получила Инвестиционную премию AIM.



Собянин напомнил, что Москва является одним из ведущих городов мира по доступности социальной инфраструктуры. В основе развития районов заложен принцип пешеходной доступности.

"Мы третьи в мире по темпам строительства метро. А наш парк электробусов – крупнейший в Европе – уже превысил 2 300 единиц. Мы также первые в мире, кто запустил круглогодичный речной электротранспорт", – отметил Собянин.

Москва вошла в топ-30 мировых столиц по качеству воздуха. По сравнению с 1990 годом в городе на 30% снизились выбросы парниковых газов, также столица стала выпускать "зеленые" облигации, а за достижения в устойчивом развитии в 2023 году столица получила международную награду World Innovation Award.

Ранее в Москве установили рекорд инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости. Количество вложений в 2024 году превысило 600 миллиардов рублей. Данный показатель почти на 70% превышает результаты 2023 года. Рост обеспечили в первую очередь сделки в офисном секторе.

