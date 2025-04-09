Малый бизнес выкупил у Москвы около 500 объектов недвижимости за год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с апреля 2024 года приобрели у города по преимущественному праву почти 500 помещений общей площадью около 61 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, в апреле прошлого года срок владения и пользования объектами недвижимости на основании договора аренды был сокращен с двух лет до одного года.

"Это позволило расширить пул компаний, имеющих возможность воспользоваться преимущественным правом выкупа", – сказал Ефимов.

Возможность выкупа через год аренды в первую очередь интересна предпринимателям, чей бизнес демонстрирует высокую динамику развития. Как отметил министр правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для дополнительной поддержки бизнеса предусмотрена рассрочка сроком до семи лет.

"Это позволяет малому и среднему бизнесу равномерно распределять платежи, не привлекая кредитные средства. Такой возможностью с апреля прошлого года воспользовались 99% бывших арендаторов", – добавил Гаман.

При этом для помещений, реализованных на специализированных аукционах для МСП, срок аренды должен составлять не менее двух лет.

Ранее Москва выставила на торги 10 коммерческих помещений в домах в районах Метрогородок, Филевский Парк, Некрасовка и Кунцево. Заявки будут приниматься с 14 апреля по 5 мая.

Помещения находятся в домах, которые были возведены с 2019 по 2023 год. Площадь объектов составляет от 66,6 до 154,4 квадратного метра.