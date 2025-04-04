Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Девять компаний получили звание "Поставщик Правительства Москвы", которое подтвердило их надежность как партнеров для столичных заказчиков. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

Вручение наград состоялось в ходе форума "Дни московской конкуренции", который проходит в столице с 2 по 4 апреля. Вице-мэр напомнила, что это звание каждый год получают предприниматели, которые активно участвуют в закупках города. Такие компании обеспечивают школы, детские сады, больницы и коммунальные службы необходимыми товарами.

Кроме того, они занимаются восстановлением архитектурных памятников, строительством дорог, озеленением и благоустройством города. Таким образом, компании активно участвуют в развитии города и делают его более удобным для жителей и гостей столицы, отметила Багреева.

"По итогам прошлого года мы наградили девять компаний – как представителей крупного бизнеса, так и малого и среднего предпринимательства. Претенденты оценивались по количеству и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны госзаказчиков и другим важным критериям", – добавила она.

Государственные заказчики сотрудничают с поставщиками в том числе через электронную платформу "Портал поставщиков". На ней зарегистрировано более 368 тысяч предпринимателей со всей России и более 58 тысяч заказчиков из 42 регионов.

Теперь на сайте в карточке компаний, которым были присуждены звания, появится значок "Поставщик Правительства Москвы", рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Этот статус позволяет организации не только укрепить репутацию среди клиентов и партнеров, но и повысить узнаваемость бренда, а также расширить свой ассортимент, объяснил он.

Званием были отмечены выдающиеся поставщики в различных отраслях, таких как городское хозяйство и благоустройство, здравоохранение, обеспечение деятельности организаций, образование, спорт, связь и информационные технологии, соцзащита, проектирование и строительство, транспорт.

Форум прошел в преддверии профессионального праздника, посвященного сфере государственных закупок, который отмечается 5 апреля. В этот день в 2013 году был принят закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представляющий собой основной нормативный акт, регулирующий деятельность в сфере госзакупок.

В роли функционального заказчика Портала поставщиков выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. В свою очередь, департамент информационных технологий курирует техническое развитие платформы.

Разработка электронных сервисов для бизнеса согласуется с целями национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

Тем временем за прошлый год предприниматели заключили на портале поставщиков почти 90 тысяч контрактов, сумма которых превысила 24 миллиарда рублей. Бот позволяет принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только экономит время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках.

В прошлом году наиболее активно цифровым сервисом пользовались поставщики из Москвы и Московской области. С его помощью они заключили 49,1 и 17 тысяч контрактов соответственно. Также в число лидеров вошли Пермский край (1,9 тысячи), Санкт-Петербург (1,6 тысячи) и Калужская область (1,1 тысячи).