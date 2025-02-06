Около 90 тыс контрактов заключили на портале поставщиков с помощью бота в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 90 тысяч контрактов, сумма которых превысила 24 миллиарда рублей, заключили предприниматели на портале поставщиков с помощью торгового бота в 2024 году, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Бот позволяет принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно. Это, по словам руководителя ведомства, не только экономит время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках.

"Объем (заключенных контрактов. – Прим. ред.) превысил показатель прошлого года на 63% и достиг 24,1 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в закупках с использованием торгового бота заказчики сэкономили 5,2 миллиарда рублей", – цитирует Прутова портал мэра и правительства Москвы.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, которые длятся по 3, 6 или 24 часа. В это время участники торгов соревнуются между собой, постепенно снижая начальную стоимость контракта.

Подключенный торговый бот самостоятельно делает ставки, пока не достигнет минимальной цены, определенной поставщиком. Благодаря таким сделкам бизнесмены могут быстро заключать контракты и получать доход, а заказчики – приобретать нужные товары по привлекательной стоимости.

В прошлом году наиболее активно цифровым сервисом пользовались поставщики из Москвы и Московской области. С его помощью они заключили 49,1 и 17 тысяч контрактов соответственно.

Также в число лидеров вошли Пермский край (1,9 тысячи), Санкт-Петербург (1,6 тысячи) и Калужская область (1,1 тысячи).

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев, около 90% пользователей портала поставщиков – это представители малого и среднего бизнеса. Именно их потребности учитываются при развитии платформы.

Бот автоматических ставок, по его словам, стал незаменимым инструментом для пользователей. Он оптимизирует процесс участия в конкурентных процедурах, экономит ресурсы и привлекает на платформу больше поставщиков.

Чтобы воспользоваться этим сервисом, перед началом мини-аукциона поставщики устанавливают минимальную стоимость, по которой они готовы поставить нужную продукцию. После начала сессии бот автоматически делает ставки до указанной цены, конкурируя с другими участниками.

На портале мэра также обратили внимание предпринимателей, которые недавно стали участниками платформы, на бесплатный обучающий курс "Школа поставщика". В частности, раздел о котировочных сессиях поможет новичкам разобраться в мини-аукционах и попрактиковаться на учебной сессии.

Тем временем на столичном портале поставщиков количество зарегистрированных предпринимателей превысило 360 тысяч. Портал позволяет расширять географию бизнеса и оперативно находить потребителей для своей продукции среди 58 тысяч заказчиков из 42 российских регионов.

В прошлом году на площадке зарегистрировались более 31 тысячи новых поставщиков. Активнее всего к порталу подключались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской области и Пермского края.

