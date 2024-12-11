Число товарных единиц в каталоге портала поставщиков достигло 3 млн

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Число стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге портала поставщиков достигло трех миллионов за шесть лет. Самыми популярными категориями стали строительные товары, медизделия, спецодежда, полиграфическая продукция, школьные учебники и мебель, заявила заммэра, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Каталог СТЕ Багреева назвала одним из важнейших инструментов портала. В нем есть перечень уникальных описаний продукции в структурированном формате, связанных с предложениями поставщиков, подрядчиков и исполнителей, что упрощает поиск товара и облегчает процесс закупок и продаж.

Каждый день, уточнила заммэра, в каталог загружается в среднем 1,8 тысячи новых СТЕ. Ежегодно каталог увеличивается примерно на 500 тысяч позиций. Рост количества СТЕ – следствие расширения ассортимента поставляемых товаров и услуг, что связано с увеличением числа зарегистрированных пользователей и активным импортозамещением, уточнила Багреева.

Между тем каталог постоянно развивается. Например, в этом году изменения были направлены на упрощение навигации и создание удобного интерфейса. Также более эффективно стали обрабатываться поисковые запросы. В дальнейшем продолжится расширение функционала сервиса, будут совершенствоваться механизмы обратной связи и поддержки пользователей.

Ранее сообщалось, что московские заказчики заключили порядка 106 тысяч контрактов с поставщиками из других российских регионов. Общая сумма контрактов, заключенных за 10 месяцев этого года, – более 285 миллиардов рублей. Большая часть закупок приходится на Подмосковье. Затем идут компании из Санкт-Петербурга, далее – бизнесмены из Челябинской и Нижегородской областей, а также Пермского края.