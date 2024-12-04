Заказчики из Москвы заключили 106 тыс контрактов с поставщиками из регионов РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные заказчики заключили около 106 тысяч контрактов с поставщиками из других субъектов РФ, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

"Наибольшим спросом у московских учреждений пользовались строительные работы, поставка медицинских товаров, а также охранные и противопожарные услуги. Объем контрактов, заключенных в этих категориях, превысил 60% от общего объема закупок у региональных поставщиков", – подчеркнула Багреева.

Общая сумма контрактов, заключенных с января по октябрь 2024 года, составила свыше 285 миллиардов рублей. Большая часть закупок приходится на Подмосковье. Речь идет о 47 тысячах соглашений на сумму в 115 миллиардов рублей, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"На втором месте – компании из Санкт-Петербурга: объем закупок у них составил свыше 35 миллиардов рублей", – указал он.

На третьей позиции далее следуют бизнесмены из Челябинской области, Пермского края и Нижегородской области, которые заключили сделки на суммы свыше 6,3 и 2 миллиардов соответственно.

Между тем за 9 месяцев текущего года региональные заказчики провели свыше 33 тысяч закупок по потребностям при помощи портала поставщиков. В итоге они смогли сэкономить около 400 миллионов рублей. С начала 2024 года регионы заключили на площадке контрактов на сумму 5,9 миллиарда рублей.

