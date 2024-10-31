Более 33 тыс закупок провели заказчики из регионов на портале поставщиков с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев текущего года региональные заказчики провели на портале поставщиков свыше 33,5 тысячи закупок по потребностям. С помощью такого формата торгов они смогли сэкономить порядка 400 миллионов рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

По словам Багреевой, портал позволяет государственным и муниципальным заказчикам размещать информацию о своих потребностях для 350 тысяч поставщиков. С начала 2024 года регионы заключили на площадке контрактов на сумму 5,9 миллиарда рублей.

Закупки по потребностям позволяют заказчикам из регионов своевременно закупать на портале необходимую продукцию, а также заключать договоры на услуги и работы по охране и содержанию различных учреждений. В рамках закупки заказчик размещает перечень товаров и услуг, а также указывает срок, в течение которого поставщики могут подавать свои предложения по цене. По истечении указанного времени заказчик вправе заключить контракт с поставщиком, условия которого наиболее соответствуют указанным требованиям.

В свою очередь, глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что больше всего закупок по потребностям на портале за девять месяцев провели заказчики из ЯНАО, которые заключили 9,6 тысячи контрактов на сумму 1,76 миллиарда рублей. Наиболее активными также стали заказчики из Пермского края (7,6 тысячи контрактов на 864 миллиона рублей), ХМАО (4,7 тысячи контрактов на 781 миллион рублей), Тюменской области (3,2 тысячи контрактов на 664,4 миллиона рублей) и Кемеровской области (2,3 тысячи контрактов на 519,6 миллиона рублей).

Для удобства пользователей при посещении портала автоматически определяется местоположение и отображаются релевантные закупки по региону, добавили в департаменте информационных технологий Москвы. При смене местоположения в фильтре предприниматель может предложить продукцию организациям из других субъектов, тем самым расширив свой рынок сбыта.

Ранее сообщалось, что объем закупок на портале поставщиков с января 2024 года составил 72,3 миллиарда рублей – на 10% больше показателя 2023-го. Больше всего заказчики покупали строительные и хозяйственные товары, канцелярию, бытовую технику, бумажную продукцию, образовательные, охранные и противопожарные услуги. Сумма заключенных контрактов по этим категориям выросла в 2,4 раза, достигнув 3,3 миллиарда рублей.