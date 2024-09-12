Республика Карелия подключилась к столичному порталу поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Республика Карелия присоединилась к порталу поставщиков и стала 41-м регионом, заказчики которого получили возможность работать на платформе, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на заммэра Марию Багрееву.

"Республика Карелия стала 41-м регионом Российской Федерации, присоединившимся к порталу поставщиков. Госучреждения Карелии теперь смогут проводить на площадке закупки товаров, работ и услуг малого объема", – отметила Багреева, добавив, что за 11 лет портал зарекомендовал себя как эффективный инструмент в проведении закупок.

Соглашение о присоединении нового региона к столичной платформе заключили департамент Москвы по конкурентной политике и министерство экономического развития Карелии в рамках проходящего в Петрозаводске экономического форума "Карелия 20/24".

"Сейчас на площадке зарегистрировано свыше 340 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает 2,8 миллиона уникальных наименований. С приходом нового региона мы ожидаем роста числа контрагентов и количества заключаемых сделок", – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2024 года заказчики подписали на портале поставщиков более 113 тысяч контрактов с представителями малого и среднего бизнеса. По словам Марии Багреевой, более 80% контрактов заключается с субъектами МСП.