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10 сентября, 10:32

Экономика

Более 113 тыс контрактов с бизнесом заключено на портале поставщиков с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала 2024 года заказчики подписали на портале поставщиков более 113 тысяч контрактов с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам вице-мэра, более 80% контрактов заключается с субъектами МСП.

"Объем закупок превысил 21 миллиард рублей – это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активно столичные заказчики сотрудничают с поставщиками из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской и Калужской областей", – сказала Багреева.

При этом каталог товаров, работ и услуг на портале насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, почти половина закупок приходится на стройтовары, услуги по техобслуживанию и ремонту зданий, на медицинские и хозяйственные товары и прочее.

За последние 20 лет ежегодный объем закупок у малого и среднего бизнеса столицы вырос более чем в 100 раз и по итогам 2023 года превысил 400 миллиардов рублей.

В департаменте информационных технологий пояснили, что одним из самых востребованных инструментов портала является бот автоматических ставок, который предоставляет поставщикам возможность принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее предложил обратить внимание на участие частного бизнеса в финансировании отечественной науки. По его словам, сейчас роль частного бизнеса в этой сфере "хромает".

Песков заявил, что РФ является одной из лидирующих стран в мире по выделениям на науку из государственного бюджета. Однако, по его мнению, ученым важно быть высокооплачиваемыми специалистами со свободой действия.

Более 30 инструментов Московского экспортного центра доступно российскому бизнесу

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