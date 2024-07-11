"Известия": Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В начале 2025 года на замену плановым проверкам российского бизнеса могут прийти профилактические визиты регуляторов. С такой инициативой выступает Минэкономразвития России, сообщает газета "Известия".

При этом исключениями могут стать предприятия высокого и чрезвычайно высокого уровня риска. К ним относятся такие организации, как АЭС, ГЭС, химические заводы, а также предприятия, которые занимаются производством мяса, рыбы, молока и прочих продуктов. Эти объекты в дальнейшем будут оставаться под постоянным наблюдением.

Обновленная информация была представлена в документах ведомства, которые министерство отправило организации по защите прав потребителей "Щит". После их получения общественные деятели обратились в Минэк с просьбой привлекать организации к административной ответственности за нарушения.

В ответ на это в министерстве подчеркнули, что объекты, не относящиеся к высокому и чрезвычайно высокому уровню риска, в настоящий период не проходят проверки в соответствии с планом. Мораторий на данный вид надзора начал действовать в 2022 году на основании указа президента России и будет оставаться в силе до конца 2024 года.

При этом на таких организациях в случае чрезвычайной необходимости могут проводиться внеплановые проверки. Обстоятельства, которые открывают такую возможность, также предусмотрены мораторием. Например, ведомство может прибегнуть к этой мере при угрозе жизни и здоровью, возникновении чрезвычайных ситуаций или нарушении обязательных требований.

Основное различие между профилактическими визитами и проверками заключается в том, что первые не подразумевают наложения штрафов. Их цель заключается в улучшении работы учреждения.

Вместе с тем в 2023 году число профилактических мероприятий существенно увеличилось. Было организовано более 1 миллиона подобных визитов, что в 3,2 раза превышает количество проверок, состоявшихся в тот же период.

Авторы материала также обратили внимание, что отказ от проверок в пользу профилактических визитов и дальнейшее развитие рискориентированного подхода обозначены основными целями реформы контрольно-надзорной деятельности.

В начале июля Союз потребителей РФ предложил обязать общепит и производителей продуктов проходить раз в три года санитарные проверки Роспотребнадзора. Его председатель Петр Шелищ уточнил, речь идет об оценке производства на соблюдение обязательных требований к чистоте.

