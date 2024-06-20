Депутат ГД Выборный призвал Генпрокуратуру проверить всех производителей готовой еды

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести в РФ внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам парламентария, к нему поступает множество обращений от россиян, которые обеспокоены ситуацией с массовыми отравлениями людей продукцией ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и ООО "Гастропорт", так как они тоже являются постоянными покупателями такой продукции.

Выборный не исключил, что причиной данного инцидента может быть в том числе нарушение технологии приготовления и хранения еды в условиях летней жары. Так, зачастую бизнес в целях сокращения расходов экономит на холодильных установках, заявил депутат, что является недопустимым, особенно летом.

"Хотел бы отметить, что это не первые случаи отравления россиян едой с начала лета. Массовые инциденты продуктами других производителей произошли не так давно в Екатеринбурге. Уверен, что Генпрокуратура оперативно проверит всех предпринимателей, имеющих отношение к этому бизнесу", – отметил он.

С 14 июня в больницы Москвы с симптомами заражения ботулизмом обратился как минимум 121 человек. 20 таких же случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В столичном Роспотребнадзоре выяснили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле".

Поставщик фасоли, "Савон-К", разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а сотрудники работали в антисанитарных условиях.

19 июня суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина. Также под стражу заключили повара "Савон-К" Карима Норматова.