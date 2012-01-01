Эксперт Павлов рассказал, как избежать отравления готовыми продуктами

В столице 121 человек обратился к медикам с отравлением и подозрением на ботулизм после употребления салатов из сервисов доставки готовой еды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рассказываем подробности.



"Угрозы для жизни нет"

Фото: Следственный комитет РФ

Начиная с 14 июня в столичные больницы стали обращаться люди с признаками отравления и подозрением на ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Оно передается не от человека к человеку, а через употребления продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Симптомы инфекции могут проявиться от 2 часов до 5 суток.

Все пострадавшие перед отравлением заказывали салаты через службы доставки продуктов. По данным управления Роспотребнадзора по Москве, они ели салат "С тунцом, фасолью и яблоком" от компании "Гастропорт" (продается во "ВкусВилле"), а также салат "Лобио" изготовителя "Локалкитчен" (сервис "Кухня на районе"). До завершения расследования продажа салатов приостановлена.

За медицинской помощью с симптомами ботулизма обратился 121 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, однако угрозы для жизни этих пациентов нет.



Это необходимо для того, чтобы контролировать динамику их состояния и обеспечить качественную медицинскую помощь.

Анастасия Ракова заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Все они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей.Это необходимо для того, чтобы контролировать динамику их состояния и обеспечить качественную медицинскую помощь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допросили более 30 человек и провели обыски в местах изготовления салатов. Были изъяты документы, а также товар, который направили на исследование. В СК заявили, что работники складов пытались уничтожить продукты, из-за которых отравились люди.

В сети "ВкусВилл" заявили, что убрали с продажи и остановили поставки салата с тунцом для выяснения всех обстоятельств. В компании уточнили, что пока жалоб от покупателей об отравлениях не поступало, однако ретейлер находится "на постоянной связи с Роспотребнадзором".

В сервисе доставки еды "Кухня на районе" заявили, что также сняли с продажи салат "Лобио", которым могли отравиться люди. Кроме того, компания временно приостановила работу своего приложения, чтобы проверить все продукты.

После случаев с отравлениями в Роскачестве организовали исследование консервированного тунца в том числе и на наличие признаков ботулизма.



Можно ли определить на глаз?

Фото: Следственный комитет РФ

Самостоятельно определить, что готовый продукт содержит возбудителей ботулизма, невозможно. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

По словам эксперта, источником инфекции часто становятся овощные консервы и грибы, особенно домашнего приготовления. При условии недостаточной пастеризации герметичная среда является благоприятной для размножения вредоносных бактерией.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если вздута банка или крышка – такие продукты ни в коем случае нельзя употреблять. Это вернейший признак негативных процессов, которые с ней происходят. Если вы не видите банку, а уже имеете дело с готовым продуктом, в котором использовались консервы, то вообще никак не сможете определить, есть ли там ботулотоксины.

В целом отравиться можно практически любыми продуктами, продолжает эксперт. "Та же популяция кишечной палочки при комнатной температуре удваивается за 30 минут в два раза. Это говорит о том, что любой салат, оставленный при комнатной температуре, становится с каждым разом все более и более опасным", – объясняет Павлов.

Чтобы снизить риск любого отравления, специалист посоветовал ориентироваться на крупные, известные бренды и сетевые магазины.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Если вы заказываете готовые салаты на дом, надо смотреть, в каких условиях вам их привозят. Какая еда по температуре. Желательно, чтобы это все доставлялась в термосумках-холодильниках или иных термоупаковках, чтобы было прохладно.

Дома такую продукцию нужно держать в холодильнике и ни в коем случае не хранить ее при комнатной температуре.

