"ВкусВилл" снял с продажи опасную продукцию после случаев с отравлениями в Москве

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Торговая сеть "ВкусВилл" сняла с продажи продукт, который оказался в зоне риска после массового отравления в Москве. Об этом пресс-служба компании сообщила Москве 24.

При этом ретейлер уточнил, что пока жалоб от покупателей об отравлениях не поступало. Однако для обеспечения безопасности граждан продукция не будет продаваться, а также поставляться в другие учреждения до выяснения всех обстоятельств.

"Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором", – добавили в компании.

Изначально более 10 человек обратились в московские больницы с признаками отравления в период с 14 по 15 июня. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по столице начали расследование.

Сервис доставки еды "Кухня на районе" после этого решил прекратить работу приложения. В компании уточнили, что в рецепте салата "Лобио", которым могли отравиться покупатели, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

Следователи завели уголовное дело, а во время обысков на складах изъяли консервы, которые производители пытались уничтожить.

Для расследования всех случаев отравления глава ГСУ СК РФ по столице Андрей Стрижов поручил создать следственно-оперативную группу. Сейчас сотрудники СК допросили уже более 30 человек и провели свыше пяти обысков в местах реализации продукции.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с симптомами ботулизма в больницы Москвы уже обратились около 121 человека, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Она добавила, что столичное управление Роспотребнадзора вместе с Депздравом определили основные некачественные продукты, которые могли стать источником отравления, и приостановили их распространение.

