Центр имени Гамалеи начал разработку нового препарата для терапии ботулизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи начали разрабатывать новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра Дмитрий Щебляков.

"У нас сейчас он проходит на стадии клинических исследований", – цитирует его ТАСС.

Доклинические испытания препарата, по словам Щеблякова, уже завершены. Клинические исследования разработки могут завершиться в 2025 году.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, за медпомощью с симптомами ботулизма в столице обратился уже 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации.

Она добавила, что столичное управление Роспотребнадзора вместе с Депздравом определили основные некачественные продукты, которые могли стать источником пищевого отравления, и приостановили их распространение.

Сервис доставки еды "Кухня на районе" после инцидента решил прекратить работу приложения. В компании уточнили, что в рецепте салата "Лобио", которым могли отравиться покупатели, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

Следователи завели уголовное дело, а во время обысков на складах были изъяты консервы, которые производители пытались уничтожить.