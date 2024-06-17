Роскачество проверит консервированного тунца после случаев отравления

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Роскачество приступило к исследованию консервированного тунца после инцидентов с отравлениями, в том числе после выявленных случаев ботулизма из-за употребления этой продукции.

В организации предположили в разговоре с РИА Новости, что во время исследования могут обнаружить фальсифицированную продукцию, как это произошло в ходе предыдущих анализов консервированной рыбной продукции.

При этом, как сообщили в Центре изучения потребительского поведения Роскачества, около 91% россиян покупают консервированный тунец в крупных торговых сетях, примерно 15% – в магазине у дома, 11% – в интернет-магазинах и на маркетплейсах, а также еще 6% – в рыбных магазинах.

Также в Роскачестве уточнили, что многие перед покупкой тунца обращают внимание на марку, бренд, стоимость, акции и на срок годности.

Ранее сообщалось, что более 10 человек поступили в медучреждения Москвы с признаками отравления с 14 по 15 июня. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по столице организовали собственное расследование.

Сервис доставки еды "Кухня на районе" после инцидента решил прекратить работу приложения. В компании уточнили, что в рецепте салата "Лобио", которым могли отравиться покупатели, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

Следователи завели уголовное дело, а во время обысков на складах были изъяты консервы, которые производители пытались уничтожить.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, за медпомощью с симптомами ботулизма в столице обратился уже 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Она добавила, что столичное управление Роспотребнадзора вместе с Депздравом определили основные некачественные продукты, которые могли стать источником пищевого отравления, и приостановили их распространение.

