Эксперт Павлов: овощные консервы могли стать причиной отравления москвичей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Овощные консервы могли послужить причиной массового отравления москвичей после заказа готовой еды, заявил заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он обратил внимание, что в настоящий период необходимо установить, в какие еще продукты могло попасть то же сырье.

"Консервированная фасоль является благоприятной средой для образования ботулотоксинов. У нас, к сожалению, эта продукция не отслеживается и установить, куда еще она попала, проблематично", – отметил эксперт в эфире радио КП.

Специалист также подчеркнул, что в сфере производства овощных и рыбных консервов в России на данный момент отсутствуют какие-либо инструменты контроля.

Так, в стране не введена обязательная маркировка, по которой некачественную продукцию можно было бы оперативно отследить и изъять. Кроме того, в российском законодательстве не закреплено право на проведение специальными органами регулярных проверок в этой сфере. Также в РФ не установлено наказание за подобные нарушения.

В соответствии с данными СК РФ, 14–15 июня в больницы Москвы обратились более десяти человек, у которых наблюдались симптомы отравления. Выяснилось, что все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Кроме того, представители управления Роспотребнадзора по Москве объявили о начале собственного расследования после выявления возможного ботулизма у нескольких жителей столицы.

Из-за этого сервис доставки еды "Кухня на районе" временно прекратил работу. Там уточнили, что люди могли отравиться салатом Лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков компании.

