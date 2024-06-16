Сервис доставки еды "Кухня на районе" временно прекратил работу

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Сервис доставки еды "Кухня на районе" сообщил о временном прекращении работы приложения из-за вспышки ботулизма в Москве. Компания заявила об этом в своем телеграм-канале.

По ее данным, 15 июня стало известно об инциденте с потенциальным риском салата Лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков компании. Блюдо убрали из продажи и начали проверять всю цепочку поставок и производства, подчеркнули в пресс-службе.

Также временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить все продукты,в том числе и те, которые не вызывают опасений. В компании уточнили, что сервис доставки постараются вернуть к работе в ближайшее время.

По данным СК РФ, 14–15 июня в московские больницы обратилось более десяти человек с признаками отравления. Все они заказывали продукты питания через службы доставки. По фактам произошедшего возбудили уголовное дело. Также в управлении Роспотребнадзора по Москве организовали собственное расследование после выявления возможного ботулизма у нескольких горожан.