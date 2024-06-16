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16 июня, 12:20

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СК по Москве: на складе пытались уничтожить товары, из-за которых отравились люди

Сотрудники склада пытались уничтожить продукты, которыми в Москве отравились люди

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники складов пытались уничтожить продукты, из-за которых в Москве отравились люди, рассказали в телеграм-канале столичного СКР.

"При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться", – пояснили там.

Также в ходе обысков были изъяты документы, электронные носители, техника и другие предметы, добавили в пресс-службе. Сейчас следователи уже вынесли постановления о признании потерпевшими десяти лиц, напомнили там.

По данным следствия, с 14 по 15 июня в больницы города обратилось более 10 человек с признаками отравления. Все эти люди, напоминали в СК, заказывали продукты питания через службы доставки. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Также в управлении Роспотребнадзора по столице организовали собственное расследование после выявления возможного ботулизма у нескольких горожан.

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