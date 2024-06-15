15 июня, 12:15Происшествия
Депздрав Москвы опроверг информацию о массовом отравлении, вызванном ботулизмом
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Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о массовом отравлении, вызванном ботулизмом. Там уточнили, что сейчас заболевание подозревается у четырех пациентов.
До этого в Сети распространилась информация о госпитализации якобы 10 человек.
"Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
В Депздраве также подчеркнули, что у врачей есть все необходимое, чтобы продиагностировать и вылечить заболевание.
Ранее стало известно о массовом отравлении горожан в Буйнакске. По последним данным, число госпитализированных выросло до 127.
Из городской больницы выписаны 36 человек, которые поступили туда с острой кишечной инфекцией. В стационаре продолжает лечение 91 пациент, из них 72 – это дети.
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