Три человека попали в реанимацию после употребления антифриза в Бурятии

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Двое мужчин и одна женщина попали в больницу 12 июня после употребления антифриза. Они находятся в реанимации в Улан-Удэ в крайне тяжелом состоянии, сообщается в телеграм-канале больницы скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова.

Пациентам диагностированы тяжелые поражения головного мозга и почек, все трое находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких, двоим проводится заместительная почечная терапия. Сейчас за их жизни борются врачи.

В больнице уточнили, что в состав антифриза входят смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой. Все охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля крайне ядовиты при приеме внутрь.

Первые симптомы отравления этиленгликолем похожи на алкогольное отравление, но через 20–30 минут они сменяются потерей сознания и судорогами. При тяжелом отравлении в отсутствие лечения смерть наступает через 13–20 дней.

Ранее семья из Самарской области обратилась в полицию из-за ожогов, которые получила после употребления питьевой бутилированной воды. Пострадавшая сторона уже подготовила заявление в СК РФ и обратилась в полицию. Правоохранители изъяли бутылки воды, товар имел маркировку "Честный знак".