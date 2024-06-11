Число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 127

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Число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске выросло до 127. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.

Она рассказала, что сейчас из городской больницы выписаны 36 человек, которые поступили туда с острой кишечной инфекцией. В стационаре продолжает лечение 91 пациент, из них 72 – дети, добавила Агмадова и отметила, что медработники продолжают проводить профилактические меры среди населения Буйнакска.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сказал, что на этом этапе важно профилактическое фагирование людей и вакцинация от вирусного гепатита А.

О массовом отравлении горожан в Буйнакске стало известно 10 июня. Более 35 человек доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Позже число госпитализированных увеличилось до 84, пациентов разместили в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы. Там же развернули дополнительные койки.